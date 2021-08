Savona, dà in escandescenze in un negozio di alimentari: arrestato dai carabinieri - IVG.it

Savona. In seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini relative a danneggiamenti e degrado urbano, sono stati intensificati i controlli da parte dei carabinieri in Piazza del Popolo a Savona ed in altre aree sensibili della città.

Nell’ambito di uno specifico servizio in quella zona, nella serata di ieri i carabinieri della stazione di Savona hanno arrestato un 25enne nigeriano, in Italia senza fissa dimora, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Il 25enne, dopo essere entrato in un negozio di generi alimentari di Piazza del Popolo, senza alcun motivo apparente si è messo a dare in escandescenze, urlando, gettando a terra i prodotti esposti e minacciando i titolari del negozio che gli avevano chiesto spiegazioni del suo comportamento.

Il giovane non si è calmato nemmeno all’arrivo dei carabinieri, intervenuti per fermarlo, anzi, li ha minacciati impugnando una bottiglia di vetro rotta ed un taglierino.

Alla fine i militari sono riusciti a bloccare e disarmare il cittadino straniero, che non ha accennato a calmarsi nemmeno mentre veniva accompagnato in caserma.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Oggi il processo per direttissima.