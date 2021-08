Savona, corpo senza vita ritrovato in un appartamento di via Chiappino: sanitari e Polizia sul posto - IVG.it

Savona. Il corpo senza vita di un uomo di 57 anni è stato ritrovato questa mattina in un appartamento all’ultimo piano di uno stabile in via Chiappino a Savona.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i volontari della croce bianca di Savona insieme agli operatori del 118.

Secondo le prime informazioni, all’interno dell’appartamento sarebbero state rinvenute alcune macchie di sangue ed i frammenti di un vetro rotto.

Della vicenda si stanno occupando gli agenti della Polizia di Stato di Savona, che hanno chiesto anche il supporto della scientifica.