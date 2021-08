Savona, consegna della Bandiera Blu: "Testimonianza delle politiche volte alla sostenibilità ambientale" - IVG.it

Savona. E’ stata consegnata nella giornata di ieri la Bandiera Blu 2021 a Savona.

E’ avvenuta presso i presso i Bagni Olimpia alla presenza dell’Assessore alla Promozione delle Aree Demaniali del Comune di Savona Pietro Santi, del Presidente dell’Associazione Bagni Marini Enrico Schiappapietra e del personale dell’U.O. Ambiente del Comune (che ha seguito in questi mesi l’evolversi della pratica di assegnazione.

“Un importante riconoscimento internazionale di certificazione di qualità ambientale delle località turistiche balneari – commenta l’assessore Santi -, che anche quest’anno FEE Italia (Foundation For Environmental Education) ha conferito a Savona, a testimonianza dell’impegno profuso nell’attuare una politica di gestione locale volta alla sostenibilità ambientale e come incentivo per il turismo balneare nel nostro territorio”.