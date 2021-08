Savona, concluse le Serate insieme al Museo: "Ogni serata 65 visitatori, un ottimo risultato" - IVG.it

Savona. Si sono concluse le Serate insieme al Museo, arte e attualità e laboratori che si sono svolte nei giovedì sera dall’8 luglio al 5 agosto presso la Pinacoteca civica e il Museo della ceramica di Savona.

“La media dei visitatori per serata è stata 65 nelle 4 ore di apertura (18.30- 22.30), ed è un ottimo risultato”, commenta l’assessore alla cultura Doriana Rodino. “Gli operatori museali, io e la dottoressa Tiziana Casapietra, direttrice del Museo della Ceramica, abbiamo accolto il pubblico affrontando ogni sera un tema diverso che desse la possibilità di riflettere su alcune delle opere presenti nei musei di Palazzo Gavotti”.

“Inoltre, ho proposto al pubblico – prosegue l’assessore – gruppi di quattro parole da associare alla propria idea di museo attraverso il metodo delle associazioni mentali, domanda proveniente dalla ricerca ‘E ora…? Primi risultati dell’indagine condotta sui pubblici dei musei italiani durante il lockdown’ svolta per comprendere meglio la percezione dell’immagine dei musei rispetto a quattro funzioni fondamentali ad essi attribuibili: sociale, ludica, relazione e culturale. I risultati ottenuti sono perfettamente in linea con quelli dello studio nazionale. Anche secondo il ‘nostro’ pubblico infatti le parole che maggiormente descrivono il museo e le sue funzioni sono state: tempio, documentario, viaggiare e stimolare”.

“Insieme alla dottoressassa Casapietra abbiamo osservato che, in questi anni, la collaborazione tra i musei ha portato alla fidelizzazione del pubblico, che si è arricchito sia in numero sia in termini di varietà, facendo arrivare al museo anche molti giovani e bambini: in questi giovedì, più volte sono tornate le stesse persone portando nuovi amici. Abbiamo infine riscontrato grande interesse e disponibilità di essere guidati alla comprensione profonda delle opere d’arte, attraverso la quale si può giungere a capire e a vivere meglio il proprio tempo andando oltre la narrazione dominante” conclude l’assessore Rodino.