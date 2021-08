Savona, cinema Diana ha riaperto le sue sale: "Non si può parlare di grande affluenza. Clientela in linea con l'estate pre-Covid" - IVG.it

Savona. Ha riaperto ieri, dopo dieci mesi di chiusura, il cinema multisala Diana di Savona con obbligo di green pass, mascherine e 4 sale su 6 disponibili. Un’occasione per i cinefili e per chi ama godersi la proiezione di una novità filmica in un luogo attrezzato per una visione totalizzante.

“Gli ingressi sono stati una settantina circa – spiegano dalla segreteria -. Non si può parlare di grande affluenza, ma c’era da prevederlo: d’estate, anche in epoca pre-Covid, tante persone preferiscono dedicarsi ad altre attività anche se nelle nostre sale è presente l’aria condizionata”.

Secondo la programmazione, sono stati trasmessi “The suicide Squad”, “Free Guy”, “L’uomo nel buio”, “Jungle cruise” e “Un altro giro”, tutti film di nuova uscita e attesi dal pubblico. La maggiore affluenza comunque si è verificata nella serata.

Non sono mancate, come da normativa, tutte quelle misure per prevenire il contagio da Covid-19: distanziamenti tra gruppi, gel igienizzabili – all’ingresso, vicino alle macchinette automatiche per gli alimenti e nei bagni -, obbligo della mascherina e del green pass per l’accedere alle sale: “Non abbiamo riscontrato alcun problema evidente – notano dalla segreteria -. Tutti i clienti si sono presentati rispettosi delle regole e con il certificato verde alla mano e così hanno potuto godersi la proiezione del film scelto senza difficoltà”.

A rimanere chiuso il bar per l’acquisto di pop-corn e altri generi alimentari, che non ha ancora una data certa di ripresa del servizio. L’attività del cinema multisala sarà attiva anche a Ferragosto con quattro proiezioni: “Free Guy” e “The suicide Squad” di genere fantastico, “Jungle cruise” d’avventura e “Come un gatto in tangenziale – Ritorno di coccia di morto”, commedia.