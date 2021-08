Savona, alle Fornaci arrivano i parcheggi riservati ai residenti: "Limitiamo i danni del cantiere" - IVG.it

Savona. Saranno istituiti i parcheggi per i residenti alle Fornaci di Savona per un anno. Il bollino avrà un costo di 5 euro all’anno a famiglia. E’ questa la novità approvata in giunta oggi. L’entrata in vigore della misura è rallentata dai tempi tecnici e partirà quindi effettivamente dalla seconda metà di settembre.

Così l’amministrazione, più volte sollecitata, ha fatto un passo per andare incontro ai residenti che da mesi lamentano le difficoltà dovute al cantiere: “La decisione adottata oggi – spiega l’assessore alla viabilità Massimo Arecco – vuole limitare il disagio ai residenti dovuti ai lavori di restyling di corso Vittorio Veneto e via Nizza che ha inevitabilmente ridotto il numero di parcheggi”.

Il beneficio spetta ai residenti di corso Vittorio Veneto da corso Colombo a via Cilea, di via Nizza da via Cilea a via Crocetta, via Cimarosa e le traverse di corso Vittorio Veneto e via Nizza. Le aree riservate saranno via Boito, via Cimarosa, via Rossini, via Bellini, via Doberti, via Paganini, via Donizzetti, via Alla Marina, via Ponchielli, via Saredo, villa Pizzardi.

Oltre ai parcheggi riservati agli abitanti della zona, una parte rimarrà a disposizione di chi frequenta le Fornaci per altre esigenze e sarà disco orario per permettere che i rimanenti siano usati a rotazione.

“La misura è temporanea – spiega Arecco -. Sarà la nuova amministrazione che deciderà se confermarla o meno finita l’emergenza legata ai lavori”. Un’altra novità: il parcheggio interrato di via Cimarosa, che ha 40 posti e al momento è gratuito, diventerà a pagamento “perchè – spiega l’assessore – tanti lo utilizzano come deposito per lasciare la macchina”.