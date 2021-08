Savona 2021, Versace lancia la sfida: "Obiettivo il ballottaggio, convinti della nostra proposta amministrativa" - IVG.it

Savona. “Il ballottaggio resta il nostro obiettivo, non vogliamo essere solo l’ago della bilancio in vista di un possibile ballottaggio…”. Parole del candidato sindaco di Liguria Popolare Francesco Versace che lancia la sua campagna elettorale per le prossime elezioni comunali.

Alla presentazione, oltre al sottosegretario alla Salute Andrea Costa, anche il sindaco Ilaria Caprioglio.

E lo stesso Costa è intervenuto in merito al distacco con la coalizione di centro destra in questa tornata elettorale: “Non parliamo di ricucitura o altro, noi siamo andati avanti con la nostra proposta e il nostro candidato sindaco, convinti delle nostre scelte – ha detto -. Una candidatura, tra l’altro, maturata dal basso, dal territorio e dai cittadini”.

“Il sindaco uscente ha deciso di non ricandidarsi, quindi si è aperta una fase nuova, uno scenario diverso nel quale abbiamo sviluppato la nostra proposta amministrativa per i savonesi” ha concluso Costa.

Il candidato sindaco Versace non commenta direttamente le dichiarazioni programmatiche del suo avversario, Angelo Schirru, ma afferma: “Avere una città più pulita è senz’altro un obiettivo, ma non è il solo… Serve una rivisitazione complessiva della città“.

Tra le priorità l’assistenza sanitaria: “Credo che negli ultimi anni questo sia stato uno dei problemi più sentiti dai savonesi e in Consiglio comunale ho cercato di sensibilizzare sul tema: strutture sanitarie territoriali sono sicuramente parte dei bisogni primari dei savonesi”.

Infine un giudizio sull’operato del sindaco Caprioglio: “In primis, tengo a sottolineare che la mia esperienza maturata come capogruppo di Vince Savona è parte integrante della mia candidatura, in secondo luogo ritengo che l’amministrazione uscente abbia pagato alcune difficoltà, a cominciare dalla mancanza di coesione nella maggioranza. Da questo punto di vista ho tentato di creare e ricreare unità e condivisione, anche con opinioni e decisioni che non condividevo” conclude.