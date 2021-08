Savona 2021, Versace: "Dopo la pulizia avvio i cantieri per il restyling di Villapiana e Lavagnola" - IVG.it

Savona. “Dopo la pulizia della città, la prima iniziativa che voglio intraprendere sarà quella di cantierare i 15 milioni di euro per Villapiana e Lavagnola e far quindi partire i lavori di riqualificazione di due quartieri di periferia. Non vogliamo solo pensare al centro“. E’ questa la volontà di Francesco Versace, il candidato sindaco di Liguria Popolare alle amministrative del 3 e 4 ottobre.

La campagna elettorale si concetra prevalentemente su pulizia, decoro e riqualificazione ma al centro dell’attenzione i candidati riportano anche altri aspetti. Savona ha un porto che è un punto strategico sia dal punto di vista turistico ma anche economico. “Per il porto proseguirei con le iniziative della giunta uscente, di cui ho fatto parte della maggioranza. Manterrei i rapporti stretti con l’autorità portuale“.

Il problema principale da risolvere è uno: “Bisogna migliorare la viabilità per i mezzi pesanti che accedono alla zona del porto”. E una partnership da rafforzare: “Dobbiamo sviluppare i rapporti con Costa Crociere – spiega Versace -. I crocieristi devono apprezzare le bellezze della nostra città e devono avere un’accoglienza che gradiscono”.

La città della Torretta, secondo il candidato di Liguria Popolare, “è improntata al turismo”. Flussi che potrebbero anche essere differenziati da quelli crocieristici: “Le presenze sul territorio savonese si possono attrarre col turismo religioso. Siamo la città dei Papi – ricorda Versace – e con il turismo sportivo con il miglioramento delle strutture, con manifestazioni che hanno portato al raggiungimento di risultati importanti a livello nazionale. Poi c’è l’outdoor – conclude – su cui possiamo puntare se valorizziamo al massimo le bellissime colline che abbiamo alle spalle come si fa nelle cittadine limitrofe”.