Savona 2021, Schirru al nuovo point di Cambiamo: "Tutte le liste del centro destra fondamentali per la vittoria" - IVG.it

Savona. La campagna elettorale per le elezioni comunali a Savona è ormai entrata nel vivo e oggi primo appuntamento al point della lista “Toti per Savona”, in corso Italia 67R, con il candidato sindaco del centro destra Angelo Schirru. per il prossimo 26 agosto è previsto il taglio del nastro ufficiale del point, giorno nel quale verrà ufficializzata la lista “Cambiamo” a sostegno della candidatura a primo cittadino del medico savonese.

Oltre al coordinatore provinciale del partito di Toti, Mauro De Michelis, e al consigliere regionale Alessandro Bozzano, presente il capogruppo in Regione Angelo Vaccarezza: “Avere liste forti del centro destra sarà un vantaggio per il nostro candidato sindaco e noi faremo la nostra parte, contando che Cambiamo alle ultime elezioni regionale è arrivata al 16%” ha detto.

“Siamo ancora agli inizi della campagna elettorale vera e propria, tuttavia l’aspetto più rilevante è la presenza costante del nostro candidato sindaco tra la gente e l’apprezzamento registrato dai cittadini” aggiunge.

“La sua esperienza professionale è stata vissuta nel solco del prendersi cura delle persone. E così farà anche per la città di Savona, secondo il suo slogan per queste elezioni” conclude.

E Angelo Schirru aggiunge: “Stare vicino ai cittadini, capirne i problemi e trovare le soluzioni, questo è bello ed entusiasmante, anche perché sto trovando grande coinvolgimento e partecipazione”.

Savona 2021, Schirru al nuovo point di Cambiamo

Quanto alle liste del centro destra (Cambiamo, Lega, Fratelli d’Italia e lista civica) e al difficile equilibrio tra continuità (amministrazione Caprioglio) e cambiamento: “Indubbiamente sono acerbo rispetto a quanto successo nel mandato amministrativo che sta per concludersi e senz’altro rappresenta una figura nuova e di rinnovamento. Il mio obiettivo è quello di rendere possibile le grandi potenzialità di Savona, con riferimento alla sua vivibilità e attrattività”.

“Sulle liste a mio sostegno indubbiamente sono fondamentale per questa sfida elettorale, in particolare per la loro rappresentatività di Savona e di tutte le componenti della città” conclude.