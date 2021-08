Savona 2021, Salvatore Guerrisi candidato con Schirru per il Nuovo Psi - IVG.it

Savona. Salvatore Guerrisi sarà candidato alle elezioni comunali savonesi tra le fila del centrodestra in rappresentanza del Nuovo Psi. Lo comunica il coordinatore regionale di Cambiamo Angelo Vaccarezza.

“Qualche giorno fa, in occasione dell’apertura del point ‘Toti per Savona’, è stato presentato il comitato di Cambiamo denominato ‘Oltreletimbro-Villapiana’ che ha come coordinatore Salvatore Guerrisi e come segretario Federico Reggiani. Salvatore sarà anche candidato alle prossime comunali savonesi in rappresentanza del Nuovo Psi”.

“I socialisti liberali del garofano rosso del Nuovo Psi di Savona e della Liguria sono parte della compagine politica che governa positivamente Savona in questa consigliatura. Riteniamo che questa esperienza debba trovare continuità e sviluppo nella prossima. La figura di Angelo Schirru garantirà l’equilibrio e la progettualità necessarie alla città con una visione riformista in cui ci riconosciamo e siamo certi che il nostro candidato di riferimento, Salvatore Guerrisi, ci rappresenterà al meglio in questa competizione”, dichiara Giuseppe Vittorio Piccini, segretario generale del Nuovo Psi.