Savona 2021, Saccone (Toti per Savona): "Schirru persona giusta per dare attenzione a disabilità ed emarginazione" - IVG.it

Savona. “Angelo Schirru ha le competenze e la sensibilità per attuare quelle politiche veramente inclusive di cui Savona ha urgente necessità”. Ad affermarlo è Simona Saccone, responsabile welfare Ugl Liguria ed attuale candidata nella lista “Toti per Savona”.

“Meritiamo una città senza barriere architettoniche, che garantisca a chiunque la sua piena fruibilità, fattore rilevante sia per i nostri cittadini, sia per il turismo. Fondamentale, dunque, che la relativa commissione in Comune, con la prossima amministrazione, si riunisca almeno mensilmente: serve la mappatura delle criticità e la volontà di trovare soluzioni. Ma non basta, occorre anche una figura che faccia da tramite tra l’Ente ed il mondo, enorme, della disabilità che spazia dai bambini agli anziani. Penso ad un assessorato senza portafoglio, che quindi non graverebbe sui conti del Comune, oppure ad un garante od ad un delegato sempre a titolo gratuito: qualunque sia la forma scelta, la sostanza dev’essere una persona che sappia ascoltare, capire i problemi ed essere propositiva”.

“Apprezzo molto il lavoro di squadra che Schirru sta portando avanti: è frutto di una forma mentis inclusiva, per questo sono certa che sarà alta e costante, nella sua amministrazione, l’attenzione verso coloro che, per qualsiasi motivo, sono a rischio emarginazione: penso ai soggetti giovani e non con disabilità, ma anche ai residenti delle periferie, alle nuove e crescenti povertà che purtroppo non risparmiano il nostro territorio.”

“Savona ha bisogno di rifare pace con sé stessa e potrà farlo solo con un sindaco che non abbia paura di mettere le mani nelle altrui fragilità”, conclude Simona Saccone.