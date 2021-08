Savona 2021, lista unica per la sinistra a sostegno di Russo: "Finalmente uniti grazie ad un progetto innovativo" - IVG.it

Savona. “Abbiamo compiuto il miracolo perché abbiamo ribaltato l’approccio, l’impostazione politica”. È così che Marco Russo candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative del 3-4 ottobre commenta con orgoglio l’impresa di aver costruito una coalizione che è riuscita a raccogliere tutte le forze politiche di sinistra, definendola “un segno di speranza”.

E lo fa nel giorno della presentazione della lista civica “Sinistra per Savona” che questa mattina si è svelata ai sostenitori di fronte al monumento dedicato a Sandro Pertini, dove è stato rivelato anche il nuovo simbolo: un cerchio con i colori dell’arcobaleno, simbolo di pace e delle tante esperienze presenti tra i candidati, nel quale si leggono le parole “solidale, ecologica, democratica”. Al centro campeggia il nome della lista in rosso e la sigla SX al centro (in rosso e verde) su sfondo bianco e una lunetta rossa sottostante con la scritta Russo Sindaco.

Una lista che l’avvocato savonese dice essere davvero civica, in quanto “il progetto è stato costruito con l’apporto di tantissimi cittadini, grazie al quale è stata generata l’Agenda”.

“Questo è un momento molto importante di cui dobbiamo essere consapevoli – sottolinea Russo – La presentazione di questa lista di sinistra, solidale, ecologica, democratica e animalista, è il culmine di un percorso molto importante. Sono grato ai movimenti che hanno saputo costruire questo punto di arrivo. È stato un percorso lungo non perché complesso, ma perché profondo: questa unione non è stata costruita per esigenze elettorali, ma perché c’è stata la condivisione di un programma che rappresenta un’idea di città. Io stesso ho dato questa impostazione politica fin dall’inizio: l’Agenda è nata così, e questo è davvero il segno del rinnovamento. Questa impostazione ha incoraggiato le forze politiche a mettersi in cammino, mettendosi in discussione ed essendo lungimiranti. È giusto presentare questo simbolo con orgoglio, consapevoli che sapremo parlare alle varie anime della città”.

“L’Unità della sinistra è la vera novità di queste elezioni. Veniamo da esperienze diverse ma ci ha unito la candidatura di Russo: nel suo dna ci sono proposte che noi condividiamo come la difesa dei deboli o dell’ambiente”, ha aggiunto Franco Zunino, presidente Arci Savona.

Comunali 2021, “Sinistra per Savona” presenta il simbolo e la lista civica

“L’antifascismo è nel dna di Savona, e noi sapremo trasformarlo in prospettiva futura perché questo filo di continuità non dovrà mai essere disperso – evidenzia Russo – Pertini è stato il presidente che ha saputo riavvicinare le istituzioni ai cittadini, mantenendole ‘alte’ ma non inaccessibili. Noi dovremo governare Savona dando dignità al suo governo, al sindaco, alla giunta e al consiglio, essendo vicini alle tante sofferenze che attraversano la nostra città e spesso incrinano la speranza. Dobbiamo ridargliela dicendo loro che sappiamo come guidare Savona ma anche essendo loro vicini”.

Sull’argomento interviene anche Zunino: “Ricordiamo anche l’importanza dell’antifascismo: non a caso siamo qui in piazza Pertini. L’antifascismo non è un optional nella costituzione, ne è l’asse portante. Molti diritti di oggi derivano dalla lotta e dal sangue dell’antifascismo, anche se nella stele di Pertini questa parola non è stata inserita. Gli altri candidati sono persone capaci e rispettabili, ma Russo ha anche esperienza da consigliere comunale: io credo che da sindaco non ci si possa improvvisare, la sua esperienza sarà un valore aggiunto”.

E all’accusa del centrodestra di aver scelto figure e partiti che erano già presenti nell’ultima amministrazione di sinistra, Russo risponde: “Non è vero, sono accuse che rivelano pochezza di argomenti e forse anche un po’ di smarrimento di fronte ad un progetto come il nostro molto strutturato e molto forte che davvero parte dai contenuti e da che cosa vogliamo fare della nostra città. C’è tantissimo rinnovamento, tante forze nuove unite a chi ha già avute esperienze di questo tipo”.

Un approccio ottimista e positivo quello di Russo che si dice disinteressato rispetto ai sondaggi usciti negli scorsi giorni e commissionati da Lega e Giovanni Toti, che vedono il candidato di centrosinistra dietro di diversi punti percentuali, rispetto al principale rivale Angelo Schirru.

“Onestamente non credo che bisogna perdere del tempo dietro a queste anticipazioni parziali che assomigliano più a spot elettorali che non alla fotografia della realtà – commenta Russo – Spot elettorali che forse rivelano più debolezza di chi li propone che non la convinzione di essere davvero in maggioranza. Noi abbiamo sentori ed elementi molti diversi, ma non facciamo la guerra dei sondaggi. Abbiamo ovviamente le nostre ricerche che ci dicono cose diverse, ma soprattutto abbiamo il rapporto con la città con i cittadini, con i savonesi che sempre di più guardano a noi con speranza di un riscatto della città. Questo ci basta, siamo assolutamente sereni, tranquilli continuiamo il nostro lavoro e sono sicuro che arriveremo molto forti all’appuntamento elettorale perché andiamo incontro ai bisogni della città di Savona”, conclude.