Savona 2021, intesa tra Marco Russo e +Europa: in lista Marco Pozzo e Stefano Demontis - IVG.it

Savona. L’incontro di stamattina tra il candidato sindaco del centro sinistra e una delegazione del partito di Emma Bonino guidata dall’avvocato Mauro Gradi di Genova in rappresentanza di +Europa, ha suggellato l’intesa politica e programmatica con Marco Russo in vista del voto per le comunali a Savona.

+Europa, che alle ultime elezioni (europee 2019) ha ottenuto a Savona il 3,62%, si schiera ufficialmente con autorevoli candidature nella lista dei riformisti denominata “RiformiAmo Savona con Marco Russo”: Marco Pozzo (membro assemblea nazionale +Europa e già presidente del Consiglio comunale di Savona) e Stefano Demontis (presidente del gruppo +Europa di Savona e già consigliere comunale savonese).

“Sul piano programmatico-progettuale +Europa, attenta ai bisogni di tutti i cittadini a cominciare dal problema occupazionale, ritiene che il turismo sia la scelta strategica per la nuova Savona anche per i risvolti lavorativi: dalla necessità di meglio accogliere e gestire il turismo crocieristico, alla vocazione culturale e museale di Savona, al turismo sportivo intorno alle eccellenze sportive (atletica compresa) del savonese, all’ambizioso ma fondamentale progetto di riqualificazione del fronte mare che si propone di realizzare la più lunga e bella passeggiata a mare della Liguria (dalla fortezza del Priamar a Zinola e quindi Vado)” afferma Gradi.

“Il tutto nella consapevolezza che Savona come l’intera Liguria dovrà fare sentire la propria voce, più di quanto sia stato fatto, sulla grande criticità ligure e anche savonese: l’isolamento dal resto d’Italia e del mondo (gravissimo deficit dei collegamenti ferroviari, aerei, autostradali…). Una questione propedeutica a qualsiasi tipo di sviluppo, a cominciare dal turismo” conclude.