Savona 2021, "in centro per incontrare facilmente i cittadini": inaugurato il point di Marco Russo in corso Italia - IVG.it

Savona. “La nostra filosofia è incontrare le persone nei luoghi dove vivono“. E’ con queste parole che il candidato sindaco del “Patto per Savona”, Marco Russo, ha inaugurato il suo point allestito nel centrale corso Italia in occasione della campagna elettorale di quest’anno.

“Il nostro point è nel centro della città per essere facilmente raggiungibile dai cittadini – sottolinea Russo -, ma sarà un’occasione che si aggiunge alle altre di confronto che svolgeremo in città. Siamo convinti di avere la proposta giusta e più convincente. Continuiamo ad avere riscontri importanti dai cittadini che ripongono in noi speranza. Se i cittadini hanno speranza abbiamo un futuro”.

“Abbiamo un’agenda per Savona e non facciamo un programma elettorale all’ultimo momento – aggiunge il candidato sindaco di sinistra -. Nasce dalle esigenze e dai bisogni della città che abbiamo voluto interpretare. Vogliamo che la città abbia uno sguardo ampio”.

“Vi ringrazio che siete venuti numerosi e ci auguriamo una prosecuzione di campagna così forte, ricca e serena – conclude Marco Russo -. Dobbiamo trasmettere serenità alla nostra città senza fare polemiche, ma far sapere ai savonesi cosa vogliamo”. Il 3 settembre infine – assicura – verranno presentate le liste. In occasione ci sarà anche Bonaccini insieme a tutti i candidati.