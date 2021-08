Savona 2021, nuovo sondaggio tra gli elettori: Angelo Schirru a +10% su Marco Russo - IVG.it

Savona. La campagna elettorale è iniziata da circa tre settimane e il candidato di centrodestra Angelo Schirru sembra essere in vantaggio sul contendente di centrosinistra Marco Russo. E’ quanto trapela dal sondaggio che sta circolando in queste ultime ore negli ambienti della Regione Liguria, secondo il quale sarebbero 10 i punti percentuali che distaccano i due probabili futuri primi cittadini di Savona.

Realizzato dalla Noto Sondaggi su commissione del Comitato Giovanni Toti, si basa su un campione di mille elettori intervistati tra il 4 e il 5 agosto con tecnica di somministrazione Cati e Cawi: nel primo caso (Computer Assisted Telephone Interview) l’intervista viene condotta telefonicamente da intervistatori supportati da software che consentono la raccolta dei dati, nel secondo (Computer Aided Web Interviewing) viene inviato via email un link che il rispondente procede a completare autonomamente.

All’interno del campione il 40% sembra intenzionato a votare per Schirru, mentre il 30% punta al programma proposto da Russo. Un divario che, rispetto al sondaggio diffuso lo scorso 3 agosto, pare essere cresciuto: circa dieci giorni fa, secondo la misurazione commissionata dalla Lega e realizzata da Swg, il consenso del ex primario savonese si attestava tra il 43 e il 47% mentre quello di Russo tra il 37 e il 41%.

Per quanto riguarda gli altri candidati, il 5% si è detto intenzionato a dare il proprio voto a Manuel Meles del Movimento 5 Stelle, mentre il 3% al sociologo ex coordinatore cittadino di Forza Italia, Luca Aschei. Il 22%, invece, la platea di indecisi che ancora non si sono fatti un’idea precisa e che potrebbero cambiare gli equilibri. Va però notato che il sondaggio commissionato dai totiani (forse provocatoriamente?) non considera in alcun modo Francesco Versace, candidato di Liguria Popolare.

Andando ad analizzare le coalizioni e i singoli partiti, Schirru rimane in vantaggio ma con uno scarto decisamente più ridotto. Il centrodestra infatti si attesterebbe intorno al 46,5% con la Lega in testa al 19%. Seguono lista Toti (8%), Fratelli d’Italia (7%), Lista civica Schirru (6%), Forza Italia (5%) e Udc (1,5%).

Ma il partito che sembra riscuotere la maggior parte delle preferenze appartiene alla “parte opposta”, ovvero il Pd che, secondo il sondaggio, si attesta al 27% delle preferenze. Per gli altri componenti della coalizione di Marco Russo, che nel totale raggiunge il 42%, i dati raccolti parlano del 3% per Azione, Articolo 1, Sinistra Italiana e Italia Viva; 2% per Linea Condivisa e 1% per Rifondazione Comunista.

Il 6,5%, invece, dice di voler esprimere il proprio voto a favore del Movimento 5 Stelle e il 5% per la Lista per Luca Aschei. Tra le voci, come già detto, non compare Liguria Popolare. I dati, secondo Noto Sondaggi, avrebbero un margine di errore del 2%.