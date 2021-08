Savona 2021, il Partito Liberale Europeo si schiera con Angelo Schirru - IVG.it

Savona. Il coordinatore regionale del Partito Liberale Europeo Mirko Odepemko, insieme al coordinatore provinciale Andrea Negro e al responsabile relazioni esterne regionale Giuseppe Vignera, ha incontrato il candidato sindaco di Savona Angelo Schirru nel point di corso Italia.

“Affermato professionista in campo medico, come primario di chirurgia all’ospedale San Paolo di Savona, ora in pensione, Schirru vuole portare il suo approccio pragmatico nella gestione dei problemi della città. Un approccio che ricerchiamo e che crediamo sia quello giusto per la politica nei prossimi anni – ha detto Mirko Odepemko durante l’incontro al candidato sindaco – Competenza e voglia di migliorare sempre, quello che ci è piaciuto nel suo impegno politico ed è per queste ragioni che siamo felici di poter collaborare attivamente in questa campagna elettorale.”

“Sono felice di poter ricevere il supporto di una forza politica storica come quella liberale – ha aggiunto il candidato Angelo Schirru – l’intenzione è quella di rendere Savona un centro di servizio anche per i comuni limitrofi in modo da migliorare il territorio e l’offerta che questo comune e la provincia offrono”.

Un accordo che prevede la presenza del simbolo del Ple Liguria nei manifesti elettorali della campagna elettorale e la disponibilità, offerta dal responsabile comunicazione del Ple regionale Giuseppe Vignera, di tutto il supporto social e la possibilità di alcune dirette web sulla pagina nazionale del Ple sui temi caldi della campagna amministrativa a Savona.