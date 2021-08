Savona 2021, i Giovani Democratici: "Collegamento tra Campus e centro, aree di studio e affitti agevolati" - IVG.it

Savona. “Collegamento tra campus universitario di Legino e il centro città. Creazione di aree studio in centro. Politica degli affitti agevolati”. Sono queste le proposte dei Giovani Democratici per far diventare Savona “una funzionale città universitaria”.

“Centinaia di studenti – sottolineano – non hanno la possibilità di vivere a pieno la città di Savona a causa della mancanza di mezzi per raggiungere il centro in modo pratico e veloce. L’implementazione di un servizio navetta continuativo e piste ciclabili da usufruire grazie a un bike sharing universitario possono essere delle oggettive soluzioni al problema”.

La necessità di punti di aree studio in centro: “Servono punti di aggregazione per studenti nelle zone centrali della città. Questo punto si inserisce anche in un più ampio progetto di riqualificazione e rigenerazione di aree ora abbandonate della nostra città, quali Palazzo Santa Chiara e la piscina del Prolungamento”.

Agevolare gli studenti fuori sede: “Dobbiamo permettere la permanenza prolungata degli studenti a Savona attraverso una politica di affitti agevolati e l’implementazione di una casa dello studente che possa accogliere il maggior numero di ragazze e ragazzi possibile”.

“Questi temi – ricordano – si inseriscono perfettamente nel programma del Patto per Savona di Marco Russo Sindaco di cui condividiamo la visione di città. Il campus di Legino – concludono – è una delle risorse più importanti di Savona e si inserisce inoltre in quella che è la volontà di rilancio e riqualificazione del quartiere di Legino”.