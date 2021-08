Savona 2021, i circoli diventano point di campagna elettorale - IVG.it

Savona. Da settembre i circoli dell’unione comunale del Partito Democratico aumentano gli orari di apertura e diventano point per la campagna elettorale per le amministrative di Savona a sostegno del candidato sindaco Marco Russo.

I circoli dell’unione comunale del partito sono cinque (Santuario/Lavagnola, Villapiana, Oltreletimbro, Legino/Zinola, centro città/Villetta/Valloria) e negli ultimi mesi sono divenuti luogo di aggregazione dei vari quartieri della città. Due di essi in particolare aumenteranno gli orari di apertura al pubblico, diventando veri e propri point elettorali della Lista del Partito Democratico aperti alla città.

A partire dal 1 settembre tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19 e il sabato mattina dalle 10 alle 12 saranno due gli spazi sempre aperti e presidiati, il point in centro di via Sormano 37R (sede della Federazione Provinciale) e il point di via Milano 66 (sede del Circolo di Villapiana).

“Per i cittadini di Villapiana non sarà una novità – spiega Nino Recagno, coordinatore del Circolo 2 – da oltre due anni il nostro spazio è diventato luogo di aggregazione, richiesta informazioni e sostegno alla cittadinanza, fino al 1 settembre saremo aperti come sempre il martedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio dalle 16 alle 18”.

Quella del PD è a tutti gli effetti “un’attività in continuità che si intensifica, abbiamo a cuore i nostri quartieri e conosciamo, perchè li viviamo con loro, i problemi dei cittadini residenti. Non si tratta di una iniziativa spot di opportunità elettorale come è abituato a fare il centrodestra. I cittadini savonesi lo sanno bene quanto una volta vinte le elezioni i quartieri siano stati completamente dimenticati da questa amministrazione”.

“Anche a Zinola, quartiere di periferia, dove la sensazione di abbandono da parte di questa amministrazione è molto forte si cercherà di organizzare delle aperture del circolo per dare la possibilità ai cittadini del quartiere di poter condividere le problematiche quotidiane – aggiunge Matteo Polletti, segretario del Circolo 4 – Vogliamo voltare pagina e lo faremo insieme, senza lasciare indietro nessun luogo della nostra città. Nei point sarà sempre possibile trovare materiale relativo alla campagna elettorale e al programma, chiedere informazioni e approfondimenti. Si sta valutando anche l’apertura al pubblico del point della Villetta presso la sezione Garelli in orari che verranno presto comunicati”.