Savona 2021, Bruno: "Schirru proporrà un suo programma o eseguirà ordini di una destra litigiosa?" - IVG.it

“Il lupo perde il pelo ma non il vizio”. Oggi notizie di stampa ci riferiscono che il proconsole totiano dottor Schirru insieme ad uno dei suoi “suggeritori” (lasciatemelo chiamare così perché il dottor Schirru non partecipa mai ad incontri senza essere accompagnato da qualche esponente della destra locale o regionale) Vaccarezza è stato a Lavagnola all’Associazione Padri Separati.

Costoro a stare a notizie di stampa avrebbero deciso di sostenerlo senza se e senza ma. Ora a noi di Europa Verde Liguria sorgono i soliti dubbi.

Il dottor Schirru è in grado di produrre un proprio programma o vuole andare a Palazzo Civico solo per eseguire gli ordini di una destra litigiosa, che ha lasciato la città in uno stato comatoso e senza speranza se non si muta radicalmente la linea politica?

I padri separati, di cui non intendiamo discutere le proposte, sono diventate la succursale della destra a stare a notizie di stampa perché, senza ascoltare il parere di nessun altro candidato, hanno deciso di sostenere una destra conservatrice e con tratti sovranisti e antieuropeisti estremamente gravi?

Danilo Bruno – Sinistra per Savona