Savona 2021, Astengo: "Unione sinistra-ambientalisti a sostegno di Russo dovrà essere parte integrante senza ritorni all'indietro" - IVG.it

Salvo sorprese dell’ultimo momento la data del primo turno delle elezioni amministrative sembra proprio fissata per il prossimo 3-4 ottobre: quel giorno dunque si voterà per l’elezione del sindaco di Savona e del nuovo Consiglio Comunale, in una tornata elettorale molto importante che comprenderà anche tra le altre città, Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli. Ci troviamo quindi di fronte ad una scadenza molto ravvicinata che dovrà essere affrontata dalle forze politiche con grande impegno e capacità di iniziativa sia sul piano della proposta progettuale sia dell’aggregazione di consenso.

I tempi che stiamo vivendo si presentano come molto difficili e per certi versi inediti da affrontare. L’emergenza sanitaria ha sicuramente scompaginato consolidati assetti economici e sociali portando in primo piano alcune stridenti contraddizioni, poste in particolare attorno al nesso sanità/economia. La relazione tra sanità ed economia rimane, a tutti i livelli, da affrontare in una dimensione assolutamente inedita rispetto al passato cercando di comprendere come si situi anche all’origine di forme di protesta sociale che stanno assumendo caratteri di ribellismo.

Un ribellismo che si presenta quasi come vero e proprio terreno di scorreria per le forme più negative di espressione del populismo, dello scompaginamento e dell’egoismo sociale. In questa fase preparatoria del turno elettorale a Savona si è realizzato un importante punto di novità rispetto al passato: le forze della sinistra presenti sul nostro territorio (sia organizzazioni politiche sia espressione di aggregazione culturale) e quelle ambientaliste hanno raggiunto un accordo per una presentazione unitaria nell’ambito della coalizione che sta sostenendo Marco Russo nell’impresa di realizzare una inversione radicale di rotta rispetto al disastroso governo della città portato avanti dalla destra nel corso di questi ultimi cinque anni.

Quello dell’unità tra la sinistra e gli ambientalisti rappresenta sicuramente un risultato positivo. Un risultato che ha però bisogno di svilupparsi attraverso alcuni elementi di ulteriore riflessione per far sì che al dato essenziale dell’incontro tra i diversi soggetti corrisponda una capacità di presentazione progettuale ed elettorale posta in condizioni di fornire un concreto contributo non solo in termini di voti ma anche verso la futura espressione di governo per una città che ha assolutamente bisogno di uscire dal declino.

Nel corso di molti mesi di lavoro di elaborazione, di contatti, di acquisizione di conoscenza si è riusciti ad elaborare un documento “Savona 2021: Visione e Progetto” che ha riscosso interesse e molteplici consensi ponendosi anche in diretto rapporto con quella “Agenda” sulla quale il “Patto per Savona” di Marco Russo sta fondando la propria proposta di governo. Non è casuale, in questa sede, la citazione del documento “Savona 2021: Visione e Progetto” perché sarà in quella sede, pur tra limiti e necessità di approfondimenti sotto diversi aspetti, che si potranno ritrovare i punti sui quali impostare una presenza della Sinistra e delle forze ambientaliste in grado di esprimere una “cultura di governo” della città.

Una “cultura di governo” che sarà indispensabile portare avanti con determinazione e capacità di protagonismo una volta assunta la responsabilità dell’amministrazione. La presentazione elettorale a Savona della Sinistra e degli ambientalisti uniti dovrà così significare un forte dato di cesura anche rispetto a precedenti esperienze di opposizione, pur portate avanti con coerenza e tenacia, che in questo momento rappresentano però un bagaglio insufficiente a comprendere appieno le contraddizioni da affrontare nel prossimo futuro.

Tra l’altro ci troveremo di fronte a un evidente e già in atto tentativo di ulteriore “colonizzazione” della Città sotto l’aspetto economico, politico, territoriale. Un tentativo di colonizzazione che (in un quadro di deteriore personalizzazione della politica) avrà come riferimento la figura dell’attuale Presidente della Regione che presenterà, nella sfida elettorale di Savona, una sorta di sua “filiale” nel sostegno di un candidato-sindaco del centro destra al quale si cercherà di assumere una sorta di funzioni “vicarie”.

Questo punto del necessario contrasto al ridurre ancor di più Savona a una sorta di feudo della Reggia di De Ferrari dovrà passare attraverso l’affermazione del ruolo della Città quale capoluogo. Savona capoluogo dovrà significare anche nell’ambito regionale un elemento quasi fondativo della capacità del centro – sinistra di fronteggiare il divenire partendo proprio da una forte affermazione elettorale.

In questo contesto le forze della sinistra e gli ambientalisti sono chiamati ad accentuare il proprio profilo di progettualità innovativa traguardando, attraverso proposizioni concrete (del resto già esposte nel documento più volte richiamato), una funzione di vera e propria “costruzione del futuro”. Sul piano elettorale sarà così necessario muoverci presentando direttamente al giudizio di elettrici ed elettori candidate/i che, per personalità e richiamo al concreto del loro operare, possano rappresentare questa idea di “costruzione”.

Una idea di costruzione che andrà proposta esprimendo una vera e propria “tensione” di apertura rispetto a una molteplicità di soggetti rappresentativi di settori culturali e sociali anche non tradizionalmente compresi in perimetri di tradizionale appartenenza. Il centro – sinistra che si sta costruendo attorno alla candidatura di Marco Russo sta assumendo questa caratteristica e l’unità tra sinistra e ambientalisti dovrà essere parte integrante di questo disegno senza richiami a deleteri ritorni all’indietro.

Franco Astengo