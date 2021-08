Savona 2021, associazione Papà Separati Liguria incontra il candidato sindaco Angelo Schirru - IVG.it

Savona. Questa mattina l’Associazione Papà Separati Liguria ha partecipato, presso la propria sede di Lavagnola, all’incontro richiesto dal nuovo candidato sindaco Angelo Schirru, accompagnato dal consigliere regionale ed ex presidente della provincia di Savona, Angelo Vaccarezza.

L’occasione ha permesso di ascoltare tante storie, anche savonesi, che vedono al centro i figli di genitori separati e di conseguenza molti padri e madri, ma anche di esporre da parte dell’associazione “le problematiche di chi vive la separazione e chiedere d’intervenire nel nostro capoluogo per cercare di arginare, aiutare e sostenere una fascia di cittadini denominati ‘deboli’

dalle recenti statistiche Istat: i genitori separati, in prevalenza i padri e i figli dei separati”.

“Nonostante a livello regionale ci siano stati alcuni segnali negli anni passati, come l’approvazione della legge 34 del lontano 2008 sul sostegno ai genitori separati, tuttavia non applicata e la recente revisione della normativa in materia di edilizia popolare, dobbiamo constatare che il livello comunale non si è contraddistinto in questi anni nel prendere in seria considerazione una piaga sociale, che si sta diffondendo sempre più” hanno scritto in una lettera, indirizzata a tutte le liste candidate per le amministrative savonesi di quest’anno, i membri dell’Associazione Papà Separati Liguria.

“Dei nostri iscritti hanno perso oltreché la famiglia, anche il posto di lavoro, ed in alcuni casi anche la propria casa, vengono colpite tutte le categorie sociali senza ‘nessuna discriminazione’ – continua la comunicazione -. Molti hanno vissuto e sperimentato le problematiche connesse alla separazione sperimentando i servizi sociali, le loro difficoltà di personale, quelle dei tagli economici, le criticità derivate dalla ricerca di un colpevole a tutti i costi, sempre il padre con la formazioni del personale della Hansel&Gretel. Su questi temi vi chiediamo di esprimervi, li riteniamo fondamentali per i diritti di cittadinanza, per il sostegno alle persone e in particolare ai minori, per le pari opportunità, per dare risposte a un disagio crescente che coinvolge persone di ogni categoria sociale”.

Il presidente dell’associazione, Mauro Lami, ha così consegnato ai presenti la stessa comunicazione che é stata inviata a tutti i candidati sindaci di Savona, dove sono esposti temi chiave per i diritti della cittadinanza, per il sostegno alle persone e in particolare ai minori, per le pari opportunità e per dare risposte a un disagio crescente che coinvolge persone di ogni categoria sociale.

Questi i punti cardine: l’istituzione della figura del Garante Comunale per l’Infanzia e l’Adolescenza per i comuni sopra i 15.000 abitanti con i poteri insiti nella Legge 12 luglio 2011, n. 112 (sulla riga di Genova e Milano); l’impegno del futuro sindaco e della giunta nei confronti della regione per la istituzione di un unico registro regionale e nazionale, relativo ai minori in affidi extra familiari, sia casa famiglia che istituti; l’impegno del futuro sindaco e della giunta nei confronti della regione per la istituzione di un registro unico regionale e nazionale delle strutture adibite all’accoglienza con un protocollo un unico di parametri di quantità e qualità; l’istituzione in tutti comuni e o Distretti Sociali della Carta dei servizi sociali in applicazione della legge

328 del 2000 nella sua parte fondamentale dell’ art. 13 e cosa intendete fare per attuare la carta dei servizi sociali prevista dalla Legge n.328 del 2000, che pur istituita nel comune riteniamo sia inattuatain quanto non rispecchia il dettato dell’assemblea dei sindaci del 2010.

Ancora, l’impegno del futuro sindaco e della giunta nei confronti della regione per la istituzione di una commissione di controllo regionale e nazionale delle strutture di cui al punto precedente che, in composizione laica per almeno due terzi ed in stretta collaborazione con l’eventuale figura del garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, sia dotato dei poteri di verifica ispettiva sia della gestione corretta e trasparente delle risorse corrisposte dalle P.A., sia dei poteri di programmazione e valutazione dell’operato dei servizi sociali, che le leggi in materia consentono; l’impegno del futuro sindaco e della giunta nei confronti della regione per l’applicazione della L. R. 7 ottobre 2008, n. 34 Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficolta che darebbe la possibilità di recuperare risorse per la Mediazione Familiare; l’inserimento nei programmi scolastici del concetto di bigenitorialità, come diritto dei minori e dovere degli adulti.

“Siamo fiduciosi che l’interesse dimostrato dal candidato sindaco Angelo Schirru e dal consigliere regionale Angelo Vaccarezza siano l’inizio per affrontare, discutere e risolvere problematiche ancora da troppe persone sconosciute e purtroppo non gestite nel modo dovuto” è il commento di Lami.