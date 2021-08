Savona 2021, Aschei smentisce la "fusione" con la lista di Versace: "Lontani dalle logiche di partito, diamo fastidio" - IVG.it

Savona. “La lista ‘Andrea Oltre’ è chiusa e stiamo già raccogliendo le firme di sottoscrizione dei cittadini savonesi”. Lo afferma in una nota il candidato sindaco Luca Aschei, che così smentisce le voci, circolate nelle ultime ore, di una presunta “fusione” con la lista dell’altro candidato Francesco Versace; fusione dovuta, sempre secondo i rumors, alle difficoltà nel trovare candidati consiglieri comunali.

In merito a tali illazioni “su una fusione o ‘apparentamento’ con altre liste – si legge nel documento – siamo a smentire, come già abbiamo fatto nelle settimane scorse, qualsiasi intenzione di appoggiare altre liste o altri candidati, direttamente o tramite ‘fusioni’. Siamo ‘nuovi’ e presentarci alla città come lista indipendente con proposte che mettono al centro il cittadino e non logiche di partito o di correnti, è visto come fatto perturbante e di disturbo al tranquillo andazzo degli ultimi decenni. Siamo qui per offrire ai cittadini una reale alternativa, con l’unico scopo di migliorare la situazione della città, senza alcun tornaconto personale. Per questa ragione siamo stati attaccati, più volte, ed abbiamo ritenuto di essere saggi, laddove altri saggi non sono stati, rispondendo con sobrietà anziché con polemiche, mettendoci al lavoro ancora più alacremente”.

“Abbiamo così chiuso la nostra lista, che sarà ufficializzata subito dopo essere stata depositata. I nostri candidati hanno iniziato a presentarsi sulla pagina Facebook e ad uno ad uno e proseguiamo con la presentazione degli altri componenti illustrando le competenze e in maniera aperta il nostro programma. Ci attendiamo una positiva risposta dai cittadini perchè è per loro, e per loro soltanto, che intendiamo lavorare”.

Rispetto alla raccolta firme, dal gruppo affermano: “Il numero legale delle sottoscrizioni è già stato raggiunto tuttavia qualche firma in più ci fa piacere ancora raccoglierla per soddisfare chi ci ha chiesto di apporla a nostro sostegno. E’ uso sempre raccoglierne qualcuna in più del numero legale”.

I candidati della lista “Andare Oltre” sono “professionisti, commercianti, insegnanti, tecnici e cittadini con specifiche competenze che si vogliono impegnare per una città migliore soprattutto più pulita e curata. La nostra Carta del Decoro è già stata pubblicata ed è la base per una ri-partenza precisa, semplice e importante. Il programma sarà sul nostro sito questa settimana. Abbiamo purtroppo dovuto rinunciare a qualche candidatura di ottime persone e professionisti che tuttavia ci supporteranno in modo fattivo essendo vicino alla nostra idea di Savona. Come candidato sindaco sono al gazebo in corso Italia e presente su tutti i social, disponibile a incontrare e ascoltare tutte le persone che abbiano il desiderio di parlarmi e conoscermi”.