Sassello Cup, all'Andrea Badano il quadrangolare giovanile si è tinto di "orange" - IVG.it

Sassello. È stata una splendida serata di sport e divertimento quella svoltasi mercoledì 11 agosto sul green dello stadio “Andrea Badano” di Sassello, rinomata località dell’entroterra ligure nota non solo per le specialità locali (funghi e amaretti in testa) ma anche per tennis, ippica, pesca e trekking.

Nel quadrangolare di calcio giovanile (cat. 2007-2011) in formato 6 contro 6 promosso dall’Asd Sassello Calcio in collaborazione con la Libertas Provinciale si sono affrontate le squadre della Valle dell’Erro in un girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno di 10 minuti per tempo ben dirette dall’accoppiata arbitrale composta dai fratelli Antonio e Piero Valicenti. Nelle finali il Pontinvrea, buon terzo, ha avuto la meglio sul Mioglia per 7 a 1, questo mentre nella combattutissima finale sono prevalsi di misura per 2 a 1 sul sorprendente Giovo i beniamini di casa allenati da Lorenzo Ottonello. Simpatica e sentita le cerimonia di premiazione alla presenza del Sindaco Daniele Buschiazzo (il quale ha speso parole di elogio per i partecipanti), del presidente ing. Alberto Piombo, del responsabile Settore Giovanile biancoblù Mauro Canepa, del Ds Tavernelli e del parroco di Pontinvrea e Giusvalla Don Lorenzo Mozzone.

Tantissimi inoltre sono stati i premi speciali, di seguito le assegnazioni:

Giocatore più giovane: Raco Roberto (2013)

Giocatore più combattivo: Raco Alessandro

Giocatore più tecnico: Valicenti Pasquale

Miglior difensore: Bronzino Giacomo

Miglior centrocampista: Mattia Lenti

Miglior attaccante: Emiliano Bruzzone

Miglior portiere: Remziu Marsel

Miglior giocatore del Torneo: Filippo Moretti