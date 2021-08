Santa Corona e San Paolo, progetto di ricerca ideato da infermieri in pubblicazione su una prestigiosa rivista scientifica - IVG.it

Liguria. La direzione delle professioni sanitarie di Asl 2 è felice di annunciare che il paper scientifico, dal titolo “Pressure injuries in ASL 2: Incidence and risk measures”, è stato accettato dalla prestigiosa Rivista internazionale Journal Wound Care – JWC – e sarà in pubblicazione nei prossimi mesi.

Il progetto di ricerca è stato condotto, nel periodo da maggio a novembre 2019 in quattordici strutture ospedaliere, di area internistica, chirurgica, riabilitativa e terapia intensiva dei due ospedali maggiori: il San Paolo di Savona e il Santa Corona di Pietra Ligure.

La dottoressa Roberta Rapetti, responsabile dell’organizzazione territoriale e presidente dell’ordine delle professioni infermieristiche, congiuntamente ai co-autori si dichiara entusiasta del traguardo raggiunto, ed è orgogliosa di condividere quest’importante successo con coloro che hanno fornito un contributo professionale e personale alla realizzazione della ricerca stessa.

Lo studio ideato, condotto e gestito da Infermieri, rappresenta un ulteriore elemento di prestigio per la comunità Infermieristica tutta. Il progetto è stato attuato anche con il supporto della Facoltà di Statistica e Matematica dell’Università di Genova, guidata dalla professoressa Eva Riccomagno, attraverso una collaborazione di tutoraggio clinico, messo a punto dalla struttura coordinamento professioni sanitarie territoriale di ASL 2.

“Questo risultato vuole essere oltre che un valore aggiunto all’operato quotidiano degli Infermieri e di riflesso alla popolazione presa in cura, anche un omaggio a tutti gli operatori della salute, che, oramai da sedici mesi sono in prima linea a fronteggiare, con competenza e alto senso di responsabilità, questa terribile pandemia sanitaria, nella speranza di poter presto a ritornare ad una vita ‘pseudo normale’, anche grazie alla massiccia campagna vaccinale anti Sars-Cov-2 messa in atto” – conclude l’autrice.

La dottoressa Monica Cirone, Direttore della S.C. Professioni Sanitarie Ospedaliera e Territoriale è orgogliosa di dirigere una squadra di professionisti motivati, preparati e innovatori con svariate idee e progettualità di lustro per l’Azienda.