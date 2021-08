Sanitari "no vax", lo striscione sul Santa Corona: "Credete di averci sospesi, ci avete messi in sciopero" - IVG.it

Pietra Ligure. “Credete di averci sospesi, ci avete messi in sciopero”. E’ questa la scritta presente sullo striscione che, questa notte, è stato affisso sulla cancellata che circonda l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Lo striscione non è firmato e perciò è impossibile stabilire con certezza chi lo abbia realizzato.

Tuttavia, è lecito ipotizzare che si tratti di uno o più operatori sanitari che, non essendosi sottoposti a vaccinazione o non avendo nemmeno prenotato la prima dose, sono stati sospesi dall’Asl2 savonese.

Secondo gli autori dello striscione, dunque, non è l’Asl ad averli sospesi, quanto loro stessi ad aver volontariamente scelto di interrompere l’attività (attraverso la decisione di non sottoporsi a vaccinazione) anche in segno di protesta per quella che, evidentemente, è percepita come una imposizione ingiusta.

Secondo gli ultimi dati, risalenti al 19 agosto scorso, sono 114 i sanitari in Liguria che non hanno accettato di sottoporsi alla vaccinazione e che, dopo l’entrata in vigore del Dl 44, sono stati sospesi senza stipendio o spostati a servizi non a contatto con i malati. Di questi, 17 risultavano in servizio presso l’Azienda Sanitaria savonese.