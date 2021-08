Sanità, ok dalla giunta alla proroga dei contratti per gli Oss. Il Pd: "La situazione è allucinante" - IVG.it

Liguria. È stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal Partito Democratico – Articolo Uno in consiglio regionale, che chiede di stanziare risorse per prorogare le scadenze di tutti i contratti in essere degli Operatori socio sanitari già assunti a tempo determinato fino ai 3 anni previsti dalla legge.

“La situazione degli Operatori socio sanitari in Liguria è allucinante, abbiamo bisogno di operatori sanitari nelle strutture. In questi anni, nonostante la situazione difficile, la Regione non ha attivato corsi pubblici, quindi gratuiti, e sia nelle strutture pubbliche che in quelle private abbiamo molto personale assunto a tempo determinato e il concorso dopo 10 anni si è bloccato”, traccia il quadro il consigliere regionale primo firmatario dell’Odg Pippo Rossetti.

“Come minimo – dice Rossetti – si devono prolungare i contratti di chi sta lavorando e stabilizzare il personale in modo tale che non si disperdano le competenze e i processi organizzativi. Sarebbe utile, inoltre, che l’assessore Cavo si attivasse per far partire un corso di 900 ore per gli Operatori socio sanitari, ma la giunta risulta essere assente” .

“Vista che l’emergenza Covid-19 non può essere considerata superata e che con l’apertura delle scuole e l’arrivo della stagione fredda potrebbe esserci una recrudescenza dei contagi poter contare almeno sul personale sanitario già in essere in attesa delle nuove assunzioni è fondamentale”, conclude.

“Il 12 maggio 2021 – ricordano dal Pd – si è svolta la prova pratica del Concorso per l’assunzione di 274 OSS; il 29 giugno il T.A.R. Liguria ha disposto l’annullamento della prova pratica del concorso pubblico bandito da Alisa; il 15 luglio è stato presentato il ricorso che comporterà inevitabilmente un ritardo nell’assunzione nelle Aziende Sanitarie di vari mesi”.