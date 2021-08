Rubano e danneggiano ambulanza della Croce Bianca di Albenga - IVG.it

Albenga. Furto nella notte ai danni della Croce Bianca di Albenga.

Ignoti sono riusciti a rubare una ambulanza Fiat Ducato della pubblica assistenza ingauna, parcheggiata in piazza Petrarca. Stando a quanto riferito, i ladri hanno percorso circa 40 Km, andando poi a sbattere e rovinando completamente la fiancata sinistra del mezzo.

Non contenti hanno anche distrutto il vano sanitario, danneggiando in modo irreparabile l’attrezzatura di primo soccorso. Infine, hanno concluso il loro “raid” riportando l’ambulanza nell’area di sosta della pubblica assistenza.

Sono stati i militi di turno questa mattina ad accorgersi dell’episodio, durante il normale servizio di controllo dei mezzi in preparazione per la giornata. Ingenti i danni sia alla carrozzeria che alle strutture sanitarie.

“C’e molto rammarico tra i volontari e il personale della Croce Bianca per questo brutto atto di vandalismo, soprattutto in questo periodo di intensa attività di soccorso visto l’aumento del numero di persone residenti in zona per le vacanze estive” afferma il presidente della Croce Bianca Dino Ardoino.

“Da oggi manca un mezzo a disposizione della comunità, visto che l’ambulanza danneggiata era una delle più usate per i trasferimenti” conclude amaramente.

Questa mattina è stata fatta denuncia ai carabinieri di Albenga, che dopo un primo sopralluogo hanno avviato le indagini e gli accertamenti per risalire ai responsabili del furto e del grave danneggiamento.