"Route21 Chromosome on the Road" fa tappa a Varazze: domani sera sfilata solidale - IVG.it

Varazze. L’emozione corre su due ruote insieme a persone speciali. Arriva domani a Varazze “Route21 Chromosome on the Road”, il viaggio che porta i ragazzi affetti da sindrome di Down in giro per l’Italia in un esaltante tour in moto.

Così, per accoglierli nel migliore dei modi, molte attività commerciali della città hanno unito le forze ed organizzato al meglio una sfilata, che si terrà domani alle ore 21:30 al ristorante Aluha dei Bagni Mafalda Royal.

“Un evento – spiegano gli organizzatori – a entrata libera con donazione volontaria, a favore proprio di questa avventura indimenticabile che porta i ragazzi a superare i propri limiti, a tornare a casa arricchiti”. E’ proprio questo lo spirito che dal 2015 anima la “Route21 Chromosome on the Road”, organizzata da Gian Piero Papasodero, suo ideatore.

Il nome dell’iniziativa è emblematico e richiama il mito americano della Route 66, la famosa autostrada che attraversa gli Stati Uniti da est a ovest, percorsa per decenni da automobilisti e motociclisti. Ma in questo caso c’è una connotazione particolare, il 21, che fa riferimento a quel cromosoma in più della sindrome di Down.

“Sono molto orgoglioso di essere riuscito a portare avanti questo progetto sociale – afferma Papasodero – soprattutto in un momento storico in cui la pandemia ci ha costretto a rinunciare a molte cose”. Proprio Papasodero sarà alla guida della motocicletta che condurrà ognuno di questi ragazzi a vivere un’esperienza unica e indimenticabile.