Rissa in un locale di Savona, tre persone ferite - IVG.it

Savona. Tre ambulanze della croce bianca di Savona sono intervenute questo pomeriggio in via Gramsci per soccorrere tre persone rimaste coinvolte in una rissa.

Secondo quanto riferito, l’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 17 in un locale di kebab. La zuffa si sarebbe innescata per futili motivi.

Delle tre persone coinvolte, due hanno riportato ferite alla testa e una ad un gomito. Il bilancio è di due codici gialli ed uno verde trasferiti al San Paolo.

Sul posto anche tre auto dei carabinieri, per gli accertamenti del caso.