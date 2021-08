RifondaFesta celebra il centenario del Pci: incontro con Angelo d'Orsi e Maurizio Acerbo - IVG.it

Savona. Anche se in forma ridotta e in “edizione pandemica”, la RifondaFesta 2021 non poteva non celebrare il centenario della nascita del Partito Comunista Italiano e, insieme, il trentennale di Rifondazione Comunista.

“Due importanti storie che di un Novecento che pareva aver chiuso definitivamente i conti con quel ‘comunismo’ impropriamente definito tale quando esclusivamente legato alle esperienze del socialismo reale e che, invece, è stato riscoperto come movimento di liberazione in tante parti del mondo”, spiegano dall’organizzazione.

“Della straordinaria vita del Pci di Gramsci, Togliatti, Longo e Berlinguer e dell’avventura di Rifondazione Comunista parleremo sabato 21 agosto a Cantagalletto alle 21. Introdotti da Marco Sferini della segreteria provinciale del PrC, il professor Angelo d’Orsi, già docente di storia del pensiero politico all’Università di Torino e candidato sindaco nella città subalpina e Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, ci faranno rivivere gran parte di un lungo cammino difficile e per questo enormemente emozionante”.