Richiesta carrozzina per rara disabilità, Ciangherotti: "Asl2 vuole acquistare quella più vantaggiosa ma meno specifica" - IVG.it

Finale Ligure.”L’Asl2 non vuole acquistare la carrozzina che servirebbe a Giacomo. Ogni volta che la famiglia avanza la richiesta, purtroppo, viene rigettata. L’Asl savonese sostiene che i preventivi per acquistare la carrozzina sono troppo alti, che non è possibile acquistarla e che devono chiedere ad altre ditte per poi bandire una gara d’appalto. Verrà acquistata quindi quella con un’offerta più vantaggiosa”. A denunciare il fatto è il consigliere provinciale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

“I ricercatori dopo 14 anni di ricerche sono riusciti a identificare il gene mutato che ha causato la grave patologia di Giacomo, unico caso in Italia, meno di 7 casi nel mondo – spiega Ciangherotti -, ma è quella carrozzina che l’Asl2 non vuole acquistare a rendere ancora più triste la storia di questo ragazzo decisamente sfortunato. Un muro di gomma assurdo e inaccettabile. Solo carrozzine con determinati requisiti che devono essere sostituite ogni 4 anni hanno evitato a Giacomo interventi alla colonna vertebrale con un risparmio anche a carico del servizio sanitario nazionale”.

“Regaliamo un sorriso a Giacomo, diamogli la possibilità di poter condurre, al di là delle difficoltà dovute alla sua malattia, una vita dignitosa – aggiunge il consigliere -. Non spegniamo le speranze di una famiglia che chiede solo un aiuto”, poi l’appello: “L’Asl2 risolva tempestivamente il suo caso per soddisfare un’istanza che non può essere ignorata e rimanere a lungo in letargo. Facciamolo per Giacomo, facciamolo per la sua famiglia”.