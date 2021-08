Riapre il museo archeologico di Savona: dai percorsi tradizionali alle nuove scoperte - IVG.it

Savona. Dopo oltre un anno di chiusura a causa della pandemia, giovedì 12 agosto alle ore 10, riaprirà i battenti il “Civico museo archeologico e della città”, fondato nel 1990 ed tuttora diretto dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri sez. Sabazia.

Il museo rappresenta il luogo di partenza per le visite della città di Savona, ma anche la sede in cui vengono valorizzate e utilizzate le principali fonti archeologiche della storia della città. Costituisce, infatti, uno dei casi in Italia dove un museo, che sorge su un settore dell’area archeologica, vive della ricerca in continuo divenire, grazie alle campagne di scavi, che, su autorizzazione ministeriale, vengono annualmente svolte dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri, in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova, nel complesso monumentale del Priamar, allo scopo di approfondire aspetti e momenti significativi della storia di Savona.

Il museo si arricchisce continuamente di nuovo materiale, tanto che i visitatori e le visitatrici potranno vedere, oltre al percorso tradizionale, le nuove parti dedicate agli scavi archeologici condotti negli ultimi anni nell’area dell’antica cattedrale medievale.

Tramite prenotazione telefonica preventiva, inoltre, sono sempre possibili visite guidate alla struttura espositiva e all’intero complesso monumentale del Priamar, mentre da prossimo mese di ottobre riprenderanno i laboratori didattici del Museo.

L’accesso al museo, alla luce delle norme attualmente in vigore per il contrasto alla pandemia da Covid-19, sarà consentito solo alle persone munite di green pass.

Sarà possibile visitare il museo nei seguenti giorni e orari: martedì 16.00-19.30; giovedì 10-13; venerdì 16-19.30; sabato 10-13 16-19 e domenica 16.00-19.