Rassegne estive, al Torneo dei Bagni Marini di Savona trionfano i Sant'Anna - IVG.it

Savona. Ancora un successo, ancora una bellissima pagina di calcio estivo. Come era avvenuto con il Palio dei Rioni anche in questa circostanza l’iniziativa patrocinata dal Comune di Savona ed organizzata dal Centro Provinciale Libertas in collaborazione con l’Asd Open Sport Savona ha colto nel segno. La rassegna a sei giocatori valida anche come Coppa Lelio Speranza (si tratta del terzo marchio di fabbrica promosso dal noto ente di cui è presidente provinciale l’avv. Cristina Anelli) si è svolta sul campo “Carlo Rondoni” di via Trincee giovedì 19 a partire dalle ore 20.00 e ha visto sfidarsi in un triangolare conclusivo con gare di andata e ritorno, con tempi di gioco di 10 minuti, ragazzi tassativamente Under 18 giunti a questa fase dopo un tour di qualificazione.

Nella finalissima i bagni Sant’Anna (retaggio storico della Savona anni ’60) hanno avuto la meglio per 4 a 3 sui favoriti Bagni Italia, questo mentre i Bagni San Paolo si sono classificati terzi. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato, oltre che il presidente regionale della Libertas cav. Roberto Pizzorno (molto soddisfatto per questo ennesimo evento andato in porto), anche il suo braccio destro dott. Felicino Vaniglia nonchè Umberto Besio ed i componenti della famiglia Bisio.

Infine sono state consegnate le coppe di rito e tanti premi speciali fra cui quelli destinati al giocatore più giovane Steven Mora (2008), al giocatore più tecnico Rigels Hereni, al miglior attaccante Daniele Anselmo, al miglior portiere Sebastiano Trucco ed infine al miglior giocatore del torneo Federico Ganduglia.

Non resta che dare l’appuntamento per l’edizione 2022 sicuri che l’interesse per questa “idea” prenda campo e che tutti gli stabilimenti balneari di Savona si facciano trovare pronti, perché no, anche con le loro selezioni Over 18.