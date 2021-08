Rassegna Zeronovanta, White Rabbit incontenibili in occasione della 13^ edizione (leve 2009/10) - IVG.it

Altare. Ancora un venerdì di festa e di puro divertimento sull’ottovolante di Altare, una location che regala emozioni ed adrenalina a non finire. Questa volta a sfidarsi sono state ben otto squadre provenienti da ogni dove con il solo desiderio di trascorrere una bellissima serata di puro calcio giovanile.

Formula vincente quella del 6 contro 6, regolamento tecnico speciale ed alto livello qualitativo degli organici, questi i segreti del successo (l’ennesimo) riscosso. A partire dalle 18.30 sino ad oltre la mezzanotte ben 16 partite di cui 12 di dieci primi per tempo ciascuna. Perfetta come sempre l’organizzazione offerta dalla Asd FD Football Management e la direzione tecnica del direttore Libertas Dott.Felicino Vaniglia.

Alla fine della giostra (combattutissima) ecco la classifica: 7^ ex aequo Sassello Six e Galacticos, 6^ Deportivo La Rotaia, 5° Besughi, 4^ Turbolenti, 3^ (zona Coppe) Milleluci, ottima seconda The Reds e primi a punteggio pieno i White Rabbit (3 a 0 nella finalissima).

Premi speciali sono stati consegnati al giocatore più giovane (Peirone Matteo, 12/8/2011), al miglior portiere Dotta Daniel, al miglior attaccante Romeo Giurintano, al giocatore più tecnico Mattia Lenti ed infine al miglior giocatore del torneo Castrofilippo Andrea.

Commovente il tributo che i genitori della leva del 2010 del Vado Fc hanno voluto attribuire al giovane mister Marc Tona per l’impegno meritorio profuso per l’intera stagione a beneficio dei propri ragazzi, a cui naturalmente ci uniamo. Venerdì prossimo, 13 agosto, toccherà alle giovani leve del 2011/2012.