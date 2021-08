Rassegna "Sguardi laterali", successo per il "viaggio tra le nuvole" e i segreti della meteorologia proposto dall'aeronautica militare di Andora - IVG.it

Andora. Ieri sera il primo luogotenente sabatino della 115^ Squadriglia Radar Remota Capo Mele ha affascinato il pubblico presente all’appuntamento con la rassegna “Sguardi Laterali ” promossa dal Comune di Andora da oltre VIII edizioni.

Alla presenza del sindaco del Comune di Andora, Mauro Demichelis, del vicesindaco Patrizia Lanfredi, del tenente colonnello Andrea Giovannelli comandante del Distaccamento Aeronautica Militare Capo Mele e del capitano Gabriele Esposito Comandante della 115^ Squadriglia Radar Remota Capo Mele il primo luogotenente sabatino, autorevole meteorologo e profondo conoscitore della materia, ha accompagnato l’attento pubblico alla scoperta delle nubi attraverso aneddoti e storie che hanno portato alla realizzazione dell’Atlante delle Nubi.

La serata si è aperta con un’intervista, condotta da Christine Enrile, che ha dato occasione agli spettatori di acquisire informazioni sull’attività dei meteorologi e sul ruolo svolto dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare di cui il Centro Operativo per la meteorologia è uno dei reparti dove i previsori lavorano 24 ore su 24.

Il primo luogotenente sabatino ha poi intrattenuto gli spettatori con una vera e propria conferenza sulle “Nuvole” spiegando, con incursioni nel mondo dell’arte della scienza e della letteratura, quanto le nubi siano impossibili da classificare e coinvolgendo e divertendo il pubblico in platea con piccoli esperimenti realizzati sul palco.

“L’Aeronautica Militare è presente a Capo Mele dal 1952 per garantire sicurezza e difesa nonché per erogare servizi ai cittadini – dice il capitano Gabriele Esposito Comandante della 115^ Squadriglia Radar Remota Capo Mele – per questo motivo siamo sempre disponibili per iniziative come queste che svolgono un importante ruolo informativo e scientifico”.

“Serate come questa – dichiara Patrizia Lanfredi, vicesindaco del Comune di Andora – permettono di sottolineare la collaborazione e la sinergia che da anni il Comune di Andora e Palazzo Tagliaferro sviluppano con gli Enti dell’Aeronautica Militare presenti sul territorio che sono sempre pronti a partecipare a iniziative didattiche e informative collegate anche alle attività culturali del Museo Mineralogico Dabroi evidenziando così il loro fondamentale ruolo svolto a favore della collettività”.