Rapporti intimi con una 12enne: 50enne arrestato per violenza sessuale - IVG.it

Savona/Val Bormida. E’ stato arrestato un 50enne con l’accusa di violenza sessuale per aver avuto rapporti consenzienti con la figlia 12enne di una coppia di amici.

Gli incontri hanno proseguito durante l’emergenza pandemica, anche in pieno lockdown sfidando divieti e restrizioni che impedivano di uscire dal comune di residenza. Infatti, l’uomo abita in Val Bormida e la ragazzina in una località della riviera del ponente.

A determinare la fine della storia è stata la mamma della 12enne, che insospettita da atteggiamenti diversi dal solito, ha fatto seguire la figlia da una psicologa. Le chiacchierate con l’esperta hanno fatto emergere quello che stava vivendo da più di due anni.