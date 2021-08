Ragazzi tentano di abbattere cartello, gruppo di adulti prova a fermarli: "Minacciati con bastone e quasi aggrediti" - IVG.it

Alassio. Una tranquilla cena con amici ad Alassio, la “perla” della Riviera, in una caldissima serata estiva. Clima caldo e buonumore. Finita la cena, i gruppo di quattro amici stava avviandosi verso la propria auto per rientrare a casa quando si è imbattuto in due giovani ventenni che, in preda ai fumi dell’alcol, stavano distruggendo a colpi di bastone un cartello stradale davanti ad un hotel. Ed il tentativo di farli desistere dal loro comportamento si è subito trasformato in un’aggressione verbale. Protagonista Lorenza Giudice, presidente di Confcommercio Albenga.

“Eravamo arrivati alle nostre auto quando abbiamo visto la scena – spiega – Due giovani ubriachi che stavano abbattendo a colpi di bastone un cartello stradale. Siamo intervenuti dicendo loro di smettere, ma i due hanno iniziato ad insultarci con parolacce, dicendo di farci gli affari nostri e di andarcene. Hanno iniziato a minacciarci sempre più da vicino e ad urlare con il bastone in mano, ma nonostante lo spavento uno dei miei amici ha cercato di fermarli perché si stavano scagliando contro di noi”.

“A quel punto, era circa mezzanotte, abbiamo chiamato le forze dell’ordine perché potessero intervenire per aiutarci. Ci hanno risposto che avrebbero controllato quale pattuglia fosse sul posto e noi li abbiamo attesi, ma invano. Tra urla e insulti la situazione poteva davvero degenerare, ma solo il sangue freddo di uno dei miei amici che ha bloccato chi voleva aggredirci ha evitato il peggio”.

“Piano piano abbiamo cercato di allontanarci evitando lo scontro diretto e siamo riusciti ad andarcene, per fortuna illesi e senza conseguenze, ma devo dirlo: un cittadino può sentirsi tutelato in questo modo?”, conclude Giudice.