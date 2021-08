Raccolta rifiuti a Borghetto, i complimenti del Comune a Sat: "In futuro ancora più controlli sui conferimenti, anche con le telecamere" - IVG.it

Borghetto Santo Spirito. Il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa ed il suo vice Luca Angelucci si complimentano con Sat per come l’azienda ha gestito il sistema di raccolta dei rifiuti durante queste “critiche” settimane di massima affluenza turistica.

“Non è facilissimo stimare con precisione il numero esatto di presenze che si sono registrate in queste due settimane a cavallo di Ferragosto, sono troppi i parametri che si dovrebbero incrociare per avere un dato ‘scientificamente’ attendibile nella patria delle seconde case – notano i due amministratori borghettini – Certamente erano anni che non si assisteva a una tale mole di flussi turistici e appaiono veritiere le stime di una presenza costante di 60.000/65.000 con picchi di 75.000 persone in un paese che ha poco meno di 4.600 residenti. Nonostante questo, dopo estati in cui in particolare io e il mio vice sindaco Luca Angelucci abbiamo dovuto gestire situazioni di grande difficoltà, bisogna dar merito a Sat di essere riuscita a gestire egregiamente sia il servizio di raccolta che più in generale quello di igiene urbana”.

“Questa mattina ho fatto personalmente i complimenti al presidente Zunino, al direttore tecnico Poggio e al responsabile del cantiere Botta pregandolo di ringraziare anche tutti i singoli operatori. Dopo alcune sbavature ad inizio estate il servizio è migliorato molto ed ha saputo reggere alla grande alla ‘botta’ di agosto. Naturalmente tutto è perfettibile e io spero si possa traguardare un servizio migliore con costi inferiori per l’utenza ma, per fortuna, la triste esperienza con Ata, una delle tante discutibili eredità della passata amministrazione, pare ormai un brutto e lontano ricordo. Appena possibile, sulla scorta della revisione, attualmente in itinere, del Piano d’Ambito il progetto di raccolta di Borghetto verrà rivisto e migliorato”.

“Per il futuro, inoltre, verranno intensificate sia le attività di informazione che, soprattutto, di controllo nei confronti dell’utenza. Vi sono ancora molte persone che non differenziano in modo corretto o che addirittura abbandonano in maniera indiscriminata ingombranti nonostante vi sia un servizio gratuito di ritiro a domicilio e vi sia anche sul territorio un centro di raccolta a disposizione, tra l’altro completamente riqualificato rispetto al passato. Ognuno di noi è tenuto a fare la sua parte per avere un paese pulito e rispettoso dell’ambiente. I conferimenti corretti portano a diminuzione dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Nel breve verrà realizzata una nuova rete di videosorveglianza nel paese che verrà anche utilizzata per i controlli e vi sarà tolleranza zero verso i ‘furbetti’ dei rifiuti”.