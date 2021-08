Quiliano&Valleggia, due giovedì all'insegna dei tornei al "Picasso" - IVG.it

Due triangolari con partite da quarantacinque minuti per limare gli ultimi dettagli in vista dell’imminente inizio dei campionati. Il Quiliano&Valleggia organizza al “Picasso” i memorial in ricordo di Umberto Fanfoni e di Valerio Borreani.

Il sesto trofeo “Umberto Fanfoni” si svolgerà giovedì 26 agosto. Oltre ai padroni di casa, impegnati nel prossimo campionato di Prima Categoria, ci saranno il Soccer Borghetto di Marco Carparelli (Promozione) e il rinnovato e ambizioso Legino di mister Fabio Tobia (Promozione).

Livello alto anche in occasione del ventiseiesimo torneo “Valerio Borreani”, che andrà in scena giovedì 2 agosto. Le società ospiti saranno la Cairese, fresca di finalissima per approdare in Serie D (poi vinta dal Ligorna), e la juniores nazionale del Vado di mister Sergio Gracchi.

Entrambe le manifestazioni inizieranno alle ore 19:30.