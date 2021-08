Il Soccer Borghetto batte Legino e Quiliano e vince il Memorial "Fanfoni" - IVG.it

Al “Picasso” di Quiliano va in scena il Memorial “Fanfoni”: triangolare con tempi da quarantacinque minuti tra Legino, Soccer Borghetto e Quiliano&Valleggia.

Nel primo match scendono in campo i padroni di casa e il Legino.

Mister Enrico Ferraro schiera la squadra con il 3-5-2, con capitan Grippo spostato centrale di difesa. Il Quiliano scende in campo con Landucci, Fabbretti, Carocci, Rebizzo, Poggi, Olivieri, Bazzano, Magnani, Intili, Grippo (capitano) e Saino. In panchina si accomodano Paonessa, Fiore, Fiori, Russo, Enrile, Serra, Seck, Armellino e La Piana

Il Legino si schiera in campo con un 4-2-3-1 interpretato da Illiante, Mencacci, Semperboni, Guarco, Schirru, Perria, Agate, Anselmo, Balbi, Galiano e Tobia. A disposizione: Maruca, Incorvaia, Damiani, Giusto, Crocetta, Kertalli, Donna, Boemi e Romeo.

Passa in vantaggio il Quiliano&Valleggia con un colpo di testa di Bazzano. Poi il Legino ribalta il risultato grazie al goal di Perria, che scarica in rete nel cuore dell’area dopo una mischia a seguito di un corner, e di Anselmo, abile nello sfruttare l’errore in disimpegno della retroguardia avversaria e a trafiggere il portiere avversario con un diagonale. Il tris arriva sempre grazie ad Anselmo, che calcia bene una punizione dalla sinistra. La quarta rete del Legino porta la firma del subentrato Romeo. Nonostante una buona prova del Quiliano, finisce 4 a 1 per il Legino.

Nel secondo incontro, ancora il Quiliano&Valleggia in campo. Esordio nel torneo per il Soccer Borghetto. Questo lo schieramento iniziale scelto da Brignoli: Vicinanza, Insolito, Taku, Mollo, Nardulli, Gasco, Carparelli M, Di Lorenzo, Condorelli, Auteri, Staltari. A disposizione: Angelico, Gagliardo, Viola, Delmonte, Serra, Piazza, Soldati.

Per la seconda partita, Enrico Ferraro manda in campo: Landucci, Fiore, La Piana, Rebizzo, Fiori, Russo, Enrile, Magnani, Seck, Bazzano, Serra. A disposizione: Paonessa, Poggi, Grippo, Carocci, Fabbretti, Intili, Saino, Armellino.

Partita senza particolari sussulti. Il pallino del gioco è nei piedi del Soccer Borghetto, che attacca con costanza la porta avversaria. Manca però la freddezza per concludere a rete. Il Quiliano gioca di rimessa. Il Soccer Borghetto riesce a capitalizzare il forcing offensivo grazie a un calcio di rigore trasformato da Carparelli. I ragazzi di Brignoli raddoppiano con Condorelli, che trasforma in goal un assist di Gasco. Finisce 2 a 0 per il Soccer Borghetto, che si giocherà quindi la vittoria del Memorial nell’ultimo minimatch, contro il Legino.

La terza gara prende in il via intorno alle ore 22.

Il Legino per l’ultimo match del Memorial scende in campo con Maruca, Boemi, Incorvaia, Semperboni, Guarco, Giusto, Agate, Kertalli, Crocetta Tobia e Galiano. A disposizione ci sono Illiante, Damiani, Donna, Garbarini (al posto di Romeo), Mencacci, Perria, Anselmo e Balbi.

Pochi cambi per i ponentini. Nel Soccer Borghetto le uniche variazioni rispetto alla partita precedente sono Gagliardo al posto di Mollo e Piazza al posto di Gasco.

Il Legino si porta avanti con Galiano, che riceve in area, supera un avversario e mette in rete. Partita vera, tra due squadre che non tirano indietro la gamba. Il Soccer Borghetto perviene al pareggio grazie a un gran tiro dalla distanza di Auteri, su cui nulla può Maruca. Il Soccer Borghetto fa la partita, contro un Legino imbottito di giovani che si difende con ordine e disposto con un classico 4-4-2 con due linee strette e con Tobia a sostegno di Galiano. L’occasione più ghiotta è però per il Legino, che sfrutta un retropassagio sanguinoso del Soccer Borghetto ma nessun verdeblù riesce a inquadrare lo spiraglio giusto. Ironia della sorte, nel frangente in cui il Legino alza il baricentro e reclama per alcuni contatti in area. Il Soccer Borghetto riesce a trovare la seconda rete nuovamente con Auteri, che dal limite batte Maruca in uscita. Il Legino prova a pareggiare ma alla fine il Soccer tiene botta portando a casa partita e torneo. Borghetto 2 – Legino 1