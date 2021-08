Quiliano, Soccer Borghetto e Legino si sfidano al "Borreani" : gli aggiornamenti live - IVG.it

Al “Picasso” di Quiliano va in scena il Memorial “Borreani”: triangolare con tempi da quarantacinque minuti tra Legino, Soccer Borghetto e Quiliano&Valleggia.

Nel primo match scendono in campo i padroni di casa e il Legino.

Mister Enrico Ferraro schiera la squadra con il 3-5-2, con capitan Grippo spostato centrale di difesa. Il Quiliano di mister Ferraro scende in campo con Landucci, Fabbretti, Carocci, Rebizzo, Poggi, Olivieri, Bazzano, Magnani, Intili, Grippo (capitano) e Saino. In panchina si accomodano Paonessa, Fiore, Fiori, Russo, Enrile, Serra, Seck, Armellino e La Piana

Il Legino si schiera in campo con un 4-2-3-1 interpretato da Illiante, Mencacci, Semperboni, Guarco, Schirru, Perria, Agate, Anselmo, Balbi, Galiano e Tobia. A disposizione: Maruca, Incorvaia, Damiani, Giusto, Crocetta, Kertalli, Donna, Boemi e Romeo.

Passa in vantaggio il Quiliano&Valleggia con un colpo di testa di Bazzano. Poi il Legino ribalta il risultato grazie al goal di Perria, che scarica in rete nel cuore dell’area dopo una mischia a seguito di un corner, e di Anselmo, abile nello sfruttare l’errore in disimpegno della retroguardia avversaria e a trafiggere il portiere avversario con un diagonale. Il tris arriva sempre grazie ad Anselmo, che calcia bene una punizione dalla sinistra.

[ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO]