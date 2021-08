"Questo è un caruggio, non un budello": lo sfogo di un commerciante varazzino contro i turisti maleducati - IVG.it

Varazze. “Informazioni per i turisti” recita un avviso mentre guardi due negozi a Varazze.

“Non ci avete tolto delle palafitte, non state camminando nel budello, ma nel caruggio”. È esasperato il commerciante del centro storico, attività molto conosciuta che ha aperto i suoi battenti nel lontano 1883. Poche parole, messaggio chiaro. Mario Ghigliotti, da sempre gentile a contatto con la clientela, vuole però specificare una cosa e non spara di certo nel mucchio.

“Questo avviso non è contro tutti i turisti” rimarca dal suo negozio “ma contro la maleducazione di molti visitatori”. Ci spiega che nei lunghi anni di attività c’è stato un peggioramento avvertito più che mai questa estate. Oggettistica e molto altro da una vita. “Ci vuole rispetto, poi, anche per le nostre tradizioni”aggiunge e il riferimento è al “caruggio “ che a Varazze, in via Sant’Ambrogio, “non è un budello”. Pensa agli anni trascorsi e aggiunge “dal 1883 il mio negozio ha visto cose migliori”.