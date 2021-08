Pretendono di usufruire del cinema all'aperto senza green pass: insulti e offese a operatori e rappresentanti del Comune - IVG.it

Albissola Marina. Insulti e offese agli operatori del cinema e ai rappresentanti del Comune nel momento del controllo del green pass. E’ questo quanto successo nei due giovedì scorsi (il 12 e il 19 agosto), interessati dall’entrata in vigore dell’obbligo del certificato verde per la frequentazione di luoghi culturali quali mostre e cinema. Al centro il consueto appuntamento settimanale con il “Cinema On the beach” previsto fino al 2 settembre presso la spiaggia libera a pochi passi dal Comune di Albissola Marina.

“Al fine di non ripetere le spiacevoli scene delle scorse settimane, invitiamo tutti a presentarsi [al prossimo appuntamento, ndr] con il proprio Green Pass a portata di mano” si legge in un post su Facebook all’interno della pagina comunale Albissola Marina Turismo, che chiarisce: “Questo documento è obbligatorio per accedere a tutte le manifestazioni pubbliche e quindi anche al cinema”.

Come afferma il consigliere comunale con delega al turismo e al marketing territoriale, Enrico Schelotto, “l’episodio che si è verificato non è stato molto piacevole, soprattutto alla vista dei bambini. Non abbiamo contato niente di grave per fortuna, ma non è stata una bella esperienza. Chi non avrà il green pass sarà costretto a rimanere fuori dall’arena cinematografica e non potrà far entrare i propri figli minori non accompagnati. Capiamo il disagio creato da questa misura ma è una normativa nazionale che non dipenda da noi”.

“Invitiamo tutti a mantenere un atteggiamento consono alla situazione e all’ambiente che si verrà a creare, evitando quindi scenate, insulti e offese agli operatori del cinema e ai rappresentanti del Comune – è l’auspicio che si legge ancora sulla pagina comunale di Albissola -. Confidando nella comprensione e nella collaborazione di tutti, vi aspettiamo giovedì sera per una piacevole serata in compagnia”.