Pressione psicologica e turni estenuanti per i dipendenti: sequestro preventivo di un'azienda di autotrasporto - IVG.it

Savona. Nuovi sviluppi nell’indagine della Polizia Stradale di Savona che, nei primi giorni del mese di luglio, aveva portato all’esecuzione di tre custodie cautelari, tutt’ora vigenti, ed al deferimento all’Autorità Giudiziaria, in stato di libertà degli amministratori di una azienda di Autotrasporti, operante nel ponente savonese, ritenuti responsabili di condotte vessatorie nei confronti di alcuni dipendenti costretti ad orari di lavoro estenuanti.

Nella giornata di ieri il personale della Polizia Stradale insieme all’ispettorato del Lavoro di Savona ha dato esecuzione all’ordinanza di sequestro preventivo dell’azienda, emessa dal Tribunale del Riesame. Si tratta di una misura “innovativa”, perché è una forma di sequestro funzionale alla prosecuzione dell’attività di impresa nel rispetto della legge. Prevede che l’attività commerciale sia completamente gestita da un Amministratore Giudiziario, nominato dallo stesso Tribunale, che permetterà di conciliare le esigenze cautelari con la salvaguardia dei posti di lavoro e dei diritti del personale dipendente.

La lunga attività investigativa ha consentito di accertare che a queste violazioni conseguivano anche ingiustificate decurtazioni stipendiali o mancate retribuzioni in caso di rifiuto del dipendente ad effettuare determinati trasporti, nonché l’utilizzo di veicoli non idonei e spesso inefficienti, mettendo quindi in pericolo la sicurezza della circolazione. Ancora, la violazione di una serie di norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e la mancata fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale. Tutto aggravato dalle continue minacce e pressioni psicologiche esercitate dai titolari dell’azienda, al fine di ottenere maggiori risultati in termini di consegne e viaggi di trasporto, in tempi sempre più brevi.

Dopo un periodo di gestione illecita, l’azienda ed i suoi dipendenti riprenderanno la complessa attività lavorativa dovendo garantire il pieno rispetto delle norme relative ai contratti di lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla circolazione stradale dovendo fare in modo che i trasporti su strada avvengano senza mettere in pericolo la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

“Il risultato raggiunto – spiegano dalla Polizia stradale – è frutto anche del forte impulso che la Polizia stradale ha dato nel settore dei controlli al trasporto professionale, con servizi mirati, campagne europee e giornate dedicate al controllo massivo di questa tipologia di veicoli al fine di verificare il rispetto della normativa europea in materia di tempi di guida e riposo anche con il supporto di strumentazioni in grado di leggere i cronotachigrafi. I dati statistici ci dimostrano che molti incidenti con gravi conseguenze coinvolgono mezzi pesanti, da qui il rinnovato impegno della specialità nei controlli e anche nelle campagne di prevenzione per affermare una cultura della guida sicura”.