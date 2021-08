Premiati i migliori velisti del Varazze Club Nautico e proclamato Gianni Carosso presidente onorario - IVG.it

Lo scorso fine settimana nel porto turistico Marina di Varazze, davanti alla sede del Varazze Club Nautico, alla presenza del vicesindaco Luigi Pierfederici, si è tenuta la cerimonia di premiazione degli atleti dello storico circolo velico cittadino (costituito nel 1919), che hanno partecipato ai Campionati Europei e a quelli Mondiali nella classe Laser e Optimist.

Il direttivo del VCN ha colto l’occasione per ufficializzare davanti al folto pubblico di atleti, allenatori, soci ed accompagnatori, la proclamazione di Gianni Carosso a presidente onorario del pluridecorato circolo velico, da lui diretto per un lungo, impegnativo e fruttuoso periodo.

Gianni Carosso ha ringraziato commosso per questa onorificenza e si è complimentato per l’attività del Club, auspicando che i tanti impegni di livello nazionale e internazionale degli atleti, vengano sostenuti anche dall’amministrazione comunale, alla quale è stato chiesto di mettere a disposizione spazi nautici adeguati per poter portare avanti un’attività di così alto livello.

Gli atleti premiati per aver partecipato al Campionato Europeo in Croazia e al Campionato Mondiale a Riva del Garda sono per la classe Laser Radial Beatrice Tartarini, Michelangelo Vecchio, Jacopo Pinelli, Federico Scarlatti; per la classe Laser 4.7 Filippo Rogantini e Dario Deambrogio.

Gli atleti premiati per aver partecipato al Campionato Europeo in Germania nella classe Laser 4.7 sono Filippo Rogantini e Dario Deambrogio. Gli atleti qualificati ai Campionati Italiani sono otto nella classe Laser e tre nella classe Optimist.

La cerimonia si è conclusa con un rinfresco offerto dagli organizzatori e un lungo applauso per gli tutti atleti che hanno partecipato all’attività agonistica del circolo, ottenendo sempre buoni risultati.