Precipita per 10 metri sulla scogliera: soccorso dai vigili del fuoco - IVG.it

Albissola Marina. Questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti ad Albissola Marina per soccorrere un uomo di nazionalità tedesca caduto su una scogliera sotto la passeggiata a mare, nei pressi del “Buco del prete”. L’uomo ha compiuto un volo di circa 10 metri.

Ricevuta la chiamata, la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco ha inviato sul posto la Squadra 81 del distaccamento di Varazze, la squadra 12 e la squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) esperti in questo tipo di soccorso.

Gli operatori hanno subito verificato il da farsi e hanno optato per una manovra Saf. Una volta raggiunto, il ferito è stato spinalizzato e posizionato sulla barella Kong (utilizzata per questo tipo di soccorsi in zona impervia e dotata di un sistema spallabile dai soccorritori per il trasporto anche in pareti verticali).

L’uomo è stato quindi recuperato e riportato in una zona sicura per essere consegnato ai sanitari del 118 per le dovute cure. Sul posto erano presenti anche i carabinieri, la pubblica assistenza ed il 118.

L’intervento è iniziato intorno all’una di notte e si è concluso intorno alle 4.30.