Platea da tutto esaurito per Matteo Bassetti ad Andora per presentare il libro "Una lezione da non dimenticare" - IVG.it

Andora. Platea da tutto esaurito e tanti applausi per Matteo Bassetti che ieri sera ad Andora ha presentato il suo libro “Una lezione da non dimenticare” che ripercorre le fasi più delicate della pandemia, vissuti fra le corsie della Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino di Genova di cui è direttore.

L’intervista è stata per il pubblico non solo un’occasione per capire dalle parole semplici ed efficaci del professore Bassetti l’universo dei virus e le modalità di proliferazione, ma ha anche rivelato i risvolti del quotidiano lavoro di squadra al San Martino nei giorni dell’emergenza più acuta e il lato umano e privato di Bassetti: dall’impegno nella professione, fatto di studio e ricerca in Italia e all’estero, alle relazioni umane con i pazienti fino all’importanza e centralità della famiglia e della moglie Chiara presente fra il pubblico.

Ripercorsa “la lezione da non dimenticare” fatta di mesi di lavoro inteso, 24 ore su 24, per curare i primi malati di COVID che velocemente ed in numero sempre maggiore affollavano le 200 terapie intensive della Liguria, regione che ha retto l’impatto della pandemia meglio di altre, Bassetti non ha lesinato giudizi severi in tema di prevenzione e vaccinazione.

“Speriamo di aver imparato la lezione, anche se gli eventi degli ultimi giorni sembrano aver fatto dimenticare alle persone da dove siamo partiti. Dispiace che oggi si debba pensare di imporre l’obbligo vaccinale, quando siamo passati dentro a una terribile tempesta. Se 15 milioni di italiani rifiutano il vaccino la lezione pare sia stata ampliamente dimenticata” – ha detto Bassetti senza risparmiare critiche ai politici che non sostengono adeguatamente la prevenzione. Il pubblico ha apprezzato e lungamente applaudito.

“I medici curano con scienza, coscienza ed esperienza. Il professor Matteo Bassetti, ieri sera ad Andora, lo ha ricordato e dimostrato davanti a un pubblico numeroso e convinto che gli ha tributato lunghi applausi. Combattere le fake news e le paure legate al Covid è difficile, ma ho apprezzato la chiarezza, la competenza e la fermezza di un medico che ricorda che la scienza deve guidare le scelte.Solo la prevenzione, non l’inerzia o la paura, ci farà riconquistare quella desiderata quotidianità, con positivi risvolti sanitari, sociali ed economici” – ha scritto in un post su Facebook il sindaco di Andora, Mauro Demichelis, commentando il successo della serata e l’importanza dei temi trattati.