Pisa Beach Soccer, il sogno con il savonese Samuele Sassari diventa realtà: primo storico scudetto per i toscani - IVG.it

Savona. Un’estate così non la si ricordava da anni. Senza quasi nemmeno accorgersene sta volando via una stagione che, in questo 2021, ha saputo regalare davvero delle soddisfazioni immense, un periodo che entrerà di diritto nella storia dello sport italiano per merito degli splendidi risultati degli atleti nostrani.

Anche a livello savonese però sembra essere iniziato un vero e proprio rinascimento, una splendida notizia sottolineata anche dalle Olimpiadi appena terminate. La nostra provincia infatti, in base al numero della popolazione, risultava essere la seconda più rappresentata, un grande motivo di lustro soprattutto considerando gli incredibili risultati ottenuti dalla spedizione azzurra.

Gli atleti locali però non hanno soltanto ben figurato in occasione della rassegna a Cinque Cerchi. Tra gli Under 20 della Rari Nantes, le sincronette dello stesso team biancorosso, la promozione in Serie B dell’Alessandria di Luca Parodi e l’approdo in A2 dell’Amatori Pallacanestro Savona sono stati davvero numerosi gli exploit di marca savonese, traguardi davvero incredibili per una provincia spesso sottovalutata.

Ultimo in ordine di tempo a conquistare un risultato di prim’ordine è stato Samuele Sassari, giocatore del Pisa Beach Soccer laureatosi proprio poche ore fa campione d’Italia. Un traguardo storico per lui e per la società toscana, l’ennesima conferma di quanto Savona abbia la potenzialità per dire la propria a livello nazionale sfornando talenti incredibili.

Riguardo a Sassari risulta impossibile non citare la rete che ha definitivamente schiantato il Catania, un passo decisivo sul cammino che ha poi permesso alla formazione allenata da Lami di superare con il clamoroso risultato di 5-3 i più quotati avversari del Terracina.

Lignano Sabbiadoro si è dunque tinta di nerazzurro, questo appunto per la gioia di Samuele Sassari e di tutti suoi amici e supporter presenti in provincia.