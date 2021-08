Pietra Ligure, momento magico per il Maremola Basket: due atleti Under 14 andranno ai nazionali del 3vs3 - IVG.it

Pietra Ligure. È grande soddisfazione per la sezione basket della polisportiva Maremola, la quale vede due atleti U14 classificati alle fasi nazionali del 3vs3.

Antonio Morello e Luca Molinari, in squadra con due ragazzi dell’Albenga (Luigi Cimino e Andrea Martinetti), hanno animato un quartetto che è uscito vittorioso dalle qualificazioni del 3vs3, questo meritando di disputare la fase nazionale che si terrà nei prossimi giorni a Treviso.

La società ha rivolto i suoi più sentiti ringraziamenti alla loro coach Idanna Giarola, la quale li ha cresciuti fin da bambini. Inoltre non poteva mancare un grande in bocca al lupo ai ragazzi che, nonostante le difficoltà di questo periodo storico per lo sport, hanno continuato e stanno continuando ad allenarsi con grande passione, impegno e determinazione.