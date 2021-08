Pietra Ligure, al De Vincenzi prima gioia per l'Imperia: 1-3 il risultato finale - IVG.it

Pietra Ligure. Buona la prima per l’Imperia formato 2021/2022. Gli uomini di mister Paolo Cortellini si sono imposti per 1-3 al De Vincenzi di Pietra Ligure contro la compagine locale militante nel campionato di Eccellenza. Ad aprire le marcature nella prima amichevole ufficiale della stagione è stato capitan Giuseppe Giglio il quale, dopo appena 7 minuti di gioco, ha trasformato in maniera impeccabile un calcio di rigore.

I padroni di casa guidati da Mario Pisano hanno però trovato la via del pari prima del duplice fischio del primo tempo grazie al gol di Roda siglato al minuto numero 44. La ripresa infine è stata interamente di marca nerazzurra. Al sessantesimo minuto l’Imperia è infatti tornato in vantaggio proprio per merito di capitan Giglio, questo prima che all’88’ Grazhdani riuscisse a trovare la propria prima gioia con la nuova maglia chiudendo il match.

Al termine del match non poteva ovviamente mancare un commento da parte di mister Paolo Cortellini, il quale ha dichiarato: “I miei ragazzi hanno disputato una buona partita contro una squadra che gioca insieme da tanti anni. Avremo potuto vincere con un passivo più largo, ma probabilmente i carichi di lavoro si sono fatti sentire. Comunque sia ho visto delle buone giocate, questo mi fa ben sperare. La strada è certamente lunga, dovremmo continuare a lavorare con questa intensità. Sicuramente arriveranno altri rinforzi, un grazie speciale va alla società che sta lavorando davvero molto bene”.